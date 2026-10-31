هيئة بريطانية: استهداف سفينة بمقذوف مجهول قرب جزيرة إيرانية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الجمعة، تعرض سفينة للاستهداف بمقذوف مجهول قرب جزيرة لاوان الإيرانية بالخليج العربي، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وذكرت الهيئة، في تحذير ملاحي، أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع عند الساعة 18:00 ت.غ جنوب جزيرة لاوان الإيرانية.

وأوضحت أن البلاغ يفيد بإصابة مقذوف مجهول الجانب الأيسر من السفينة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

ولفتت إلى أن طاقم السفينة بأمان، ولا يوجد تأثير بيئي مُبلغ عنه في الوقت الحالي بسبب الحادث.

ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تحقق في ملابسات الحادث.

ولم يتضمن التحذير معلومات عن طبيعة المقذوف المستخدم أو الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة، كما لم يكشف عن اسمها أو جنسيتها.

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت الهيئة عن اندلاع حريق في ناقلة بمضيق هرمز، إثر تعرضها مساء الخميس لهجوم بعبوتين ناسفتين قرب سواحل سلطنة عمان، ما أدى إلى تعطلها مؤقتا، قبل إخماد النيران واستئناف رحلتها، دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الأمنية على الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل سلسلة هجمات وحوادث استهدفت سفنا تجارية.

وتتزامن الأحداث مع توتر متواصل بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع في العالم، وأحد الملفات الرئيسية في المفاوضات بين الجانبين.

وبدأت الحرب بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو في ظل تعثر المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.