قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه يعارض الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى، وذلك في قراره بانتهاء حكمه في 2030.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أن هذه المعارضة نابع من خوفه على مصر في ظل التحديات التي تحيط بالدولة من كل الاتجاهات.

وأوضح أن الكلمة يجب أن تعود للشعب بأن تُترك له حرية الاختيار وحسم القرار وألا تتم المصادرة على إرادة الشعب، حتى لو رفض تعديل أو تغيير الدستور.

ولفت بكري إلى أنه يؤيد بقاء الرئيس السيسي إلى أن ينتهي من مشروعه الوطني، مؤكدا أن الشعب اختبر مواجهة التحديات مع الرئيس السيسي الذي حقق إنجازات كبيرة ويجب أن يواصل مشروع بناء الدولة.

ونوه بأن الرئيس السيسي اتخذ قرارًا تاريخيًّا بعدم المساس بالدستور لكن يجب العودة إلى الشعب، وأن تكون الكلمة لإرادة الشعب بعد العودة إليه، رغم إصرار الرئيس على عدم الاستمرار في حين لم يكتمل المشروع الوطني حتى الآن.

وأشار إلى أنّ الشعب هو مصدر السلطات ويجب العودة إليه لحسم موقفه من قرار الرئيس السيسي بانتهاء حكمه في 2030، مؤكدا أنّه يصر على أن يستكمل الرئيس السيسي مشروع الوطني.

وأوضح بكري أن موقفه هذا نابع من كونه مواطنًا مصريًّا وعضوًا بمجلس النواب في ظل التحديات التي تتعرض لها البلاد، وهي تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري له موقفه سواء قبل الرئيس السيسي أو لم يقبل.

وأكد أن مصر لا تملك ترف التغيير أو ترف الديمقراطية الغربية لأن تداعيات ذلك ستكون كبيرة، موضحًا أنّ الرئيس السيسي نجح في التحديات وأن الشعب اختبره في مواجهتها على مدار الفترات الماضية.

ولفت إلى أنه يرغب في أن يستكمل الرئيس السيسي مشروعه الوطني في ظل أن مصر في قلب المعركة ولا يجب أن يغادرها القائد في خضمها، موضحًا أن الرئيس السيسي جاء للحكم بطلب شعبي.