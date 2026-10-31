نيس يواصل انتصاراته بخماسية أمام رين بمشاركة محمد عبد المنعم

حقق فريق نيس فوزًا كبيرًا على ضيفه رين بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بمشاركة المدافع المصري محمد عبد المنعم أساسيًا.

وفرض نيس أفضليته خلال الشوط الأول، بعدما افتتح إيلي واهي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهدف الثاني بالطريقة نفسها في الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز جوناثان كلاوس تقدم نيس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45+2، بينما سجل سيباستيان زيمانسكي هدف رين الوحيد خلال النصف الأول من المباراة في الدقيقة 15، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض 3-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد الأمين عمورة الهدف الرابع لنيس في الدقيقة 52، قبل أن يقلص بولاي ديا الفارق لصالح رين بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وعاد إيلي واهي ليختتم خماسية نيس في الدقيقة 73، محققًا ثلاثيته الشخصية في المباراة، ليقود فريقه إلى الفوز بنتيجة 5-2.

وشهدت المباراة مشاركة محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لنيس.

وبهذه النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد رين عند 16 نقطة في المركز الثاني.

وحقق نيس انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، بعدما فاز في الجولة الماضية خارج ملعبه على بريست بنتيجة 2-1، ليواصل تحسين موقعه في جدول الترتيب.