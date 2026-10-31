مستشار وزير الإعلام اليمني: استهداف مطار عدن بالصواريخ محاولة لعزل اليمن عن العالم

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن الهجمات والانفجارات التي شهدها جنوب اليمن، بما في ذلك استهداف قصر المعاشيق ومطار عدن بالصواريخ الباليستية، ليست مستغربة من ميليشيا الحوثي.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اليمنية تعرف طبيعة هذه الجماعة وأساليبها وما وصفه بممارساتها العدائية تجاه اليمنيين.

وأوضح أنّ ميليشيات الحوثي تركز بشكل أكبر على استهداف مطار عدن، في محاولة لعزل اليمن عن العالم الخارجي، موضحًا أن المطار يمثل الشريان الوحيد الذي يقدم خدمات السفر لملايين اليمنيين، الذين يعتمدون عليه في التنقل إلى مختلف الوجهات ولأغراض متعددة.

وأشار العواضي إلى أن استهداف المطار لا يقتصر تأثيره على منشأة حيوية أو موقع جغرافي بعينه، وإنما يمتد إلى حياة ملايين المواطنين اليمنيين، الذين يحتاجون إلى خدماته للسفر والتنقل وإنجاز شؤونهم المختلفة، معتبرًا أن هذه الهجمات تأتي في إطار محاولات التضييق على اليمنيين وتعطيل أحد المنافذ الأساسية التي تربط البلاد بالعالم.

وأكد مستشار وزير الإعلام اليمني أن هذه الاعتداءات لم تفاجئ الحكومة، في ضوء معرفتها السابقة بطبيعة تحركات الحوثيين وأساليبهم، مشيرًا إلى وجود استعدادات للتعامل مع الهجمات واحتواء تداعياتها.

وأعرب العواضي عن ثقته في زوال ميليشيات الحوثي، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية مستمرة في مواجهة هذه الاعتداءات والتعامل مع تداعياتها.