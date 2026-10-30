اللجنة المصرية في غزة: مصر توزع مليون رغيف خبز يوميا على أهالي القطاع

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن مصر تواصل تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في القطاع، مؤكدًا أن هذا الدعم يحمل رسالة واضحة مفادها أن غزة ليست وحدها، وأن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في أصعب الظروف.

ووجّه منصور، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، خلال حديثه عن الاحتياجات والتحديات المتوقعة مع اقتراب فصل الشتاء، الشكر والتقدير إلى مصر قيادةً وشعبًا، وإلى المؤسسات المصرية ورجال الأعمال وكل من ساهم في تقديم الدعم الإنساني المتواصل لسكان القطاع.

وأوضح أن الدعم المصري، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الدقيق، اكتسب أهمية بالغة لدى سكان غزة، في ظل مخاوف من عودة المجاعة وتجدد أزمة نقص الغذاء، مشيرًا إلى أن القوافل المصرية التي حملت عشرات الآلاف من أطنان الدقيق أسهمت في مواجهة هذه المخاوف وتوزع اللجنة المصرية مليون خبز على العائلات في القطاع.

وأضاف أن اللجنة المصرية في قطاع غزة تولت توزيع شحنات الدقيق وإمداد المخابز باحتياجاتها، والعمل على تشغيلها، بما ساعد على توفير الخبز للسكان وتخفيف معاناتهم اليومية.

وأشار منصور إلى أن مشاهد الأطفال وهم يحصلون على الخبز ويبتسمون بعد معاناة من نقص الغذاء تعكس أثر المساعدات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في إحباط مخططات فرض المجاعة على القطاع.