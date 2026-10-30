قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب، إن سوق المشغولات الذهبية اتجه بشكل عام نحو الخيارات الأقل مصنعية حفاظًا على قيمة رأس المال، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في حصة المشغولات لصالح السبائك.

واستعرض خلال لقاء ببرنامج "المسار الاقتصادي"، المذاع على قناة "المحور"، مع الإعلامية شمس الدين نصر، مساء الجمعة، تفاصيل مبادرة بيع المشغولات الذهبية بدون وزن الفصوص والأحجار، موضحا أن القطعة كـ الكوليه مثلا بوزن 50 جرامًا منها 10 جرامات فصوص يدفع فيها العميل ثمن الذهب الخالص فقط (40 جرامًا)، وإذا أراد بيعها محليًا أو دوليًا، يتخلص من الفصوص ويبيع الذهب صافيًا تمامًا.

ولفت إلى أن هذا النظام يوفر حماية تامة للعميل من مخاطر التقييم، ولكن يقابل ذلك زيادة طفيفة في قيمة المصنعيه مثلا بدل من مصنعية أساسية تصبح أعلى قليلا، وهي تكلفة زهيدة جدًا مقارنة بثمن الفصوص المهدر أو نسبة الأحجار الكبيرة التي قد تمثل 20% أو 30% من القطعة.

وشدد على أن تعدد الأنظمة يعطي مرونة للسوق، وأن كل عميل يجب أن يقيس خياراته بدقة، هل يبحث عن السبيكة البحتة للادخار، أم يفضل المشغولات بمعادلاتها المختلفة، موضحًا أن المقارنة الحسابية الواعية بين قيمة الفصوص المستقطعة ومقدار المصنعية الإضافية هي التي تضمن للمستهلك اتخاذ القرار الاستثماري والشرائي الأنسب لاحتياجاته.