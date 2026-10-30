متحدث اللجنة المصرية بغزة: مصر تساند الفلسطينيين في أصعب الظروف وتوفر الدقيق للمخابز بالقطاع

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن مصر تواصل تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الدعم لا يقتصر على إدخال المساعدات، بل يحمل رسالة واضحة مفادها أن غزة ليست وحدها، وأن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في أصعب الظروف.

وبشأن الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء والتحديات الإنسانية المتوقعة، وجه الشكر والتقدير إلى مصر قيادةً وشعبًا، وإلى المؤسسات المصرية ورجال الأعمال وكل من ساهم في تقديم الدعم الإنساني المتواصل لسكان قطاع غزة.

وأوضح أن الدعم المصري، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الدقيق، مثّل أهمية كبيرة لسكان القطاع، في ظل مخاوف الفلسطينيين من عودة المجاعة وتجدد أزمة نقص الغذاء، مشيرًا إلى أن القوافل المصرية التي حملت عشرات الآلاف من أطنان الدقيق أسهمت في مواجهة هذه الأزمة.

ونوه بأن اللجنة المصرية في قطاع غزة تولت توزيع شحنات الدقيق وإمداد المخابز باحتياجاتها، إلى جانب العمل على تشغيلها، بما ساعد على توفير الخبز للسكان وتخفيف معاناتهم اليومية.

وأشار منصور إلى أن مشاهد الأطفال وهم يحصلون على الخبز ويبتسمون بعد معاناة من نقص الغذاء تعكس حجم تأثير المساعدات المصرية، معتبرًا أن التحرك المصري أسهم في إحباط محاولات فرض المجاعة على القطاع.