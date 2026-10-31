كوريا الشمالية: العقوبات لن تؤثر على مكانتنا كدولة نووية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، بأن كوريا الشمالية نددت ببيان مشترك صادر عن مجموعة من الدول التي تراقب تنفيذ العقوبات على بيونجيانج، واصفة ذلك البيان بأنه "انتهاك سافر لسيادتها" نابع من عداء تكنه لها الولايات المتحدة والغرب.

ودعا بيان صدر هذا الأسبوع عن المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لقرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تحظر الاستعانة بعمال من كوريا الشمالية وتمنع التعاون العسكري مع بيونجيانج، وفق وكالة رويترز.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية: "قد تنجح العقوبات والضغوط مع الضعفاء، لكنها لن تؤثر علينا أبدا".

وأضاف المتحدث، الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "حملة العقوبات النمطية التي تشنها الولايات المتحدة والغرب لا يمكنها التأثير على وضع كوريا الشمالية كدولة تملك أسلحة نووية".

وتهدف قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إقرارها منذ عام 2006 إلى إنهاء برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.