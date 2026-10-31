24 قتيلًا إثر مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة لحج

سقط 24 شخصا بين قتيل وجريح، الجمعة، إثر مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة لحج الساحلية جنوبي اليمن، على البحر الأحمر.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك بأن مواجهات عنيفة دارت بين قوات اللواء 31 التابع لألوية العمالقة الجنوبية والحوثيين في مديرية المضاربة ورأس العارة غربي محافظة لحج، استخدمت فيها مختلف الأسلحة.

وأضاف أن الحوثيين حاولوا التقدم باتجاه مواقع عسكرية غرب جبهة المحاولة، بهدف الالتفاف على القوات الحكومية في جبهة كهبوب الاستراتيجية في مديرية المضاربة وقطع إمداداتها، تمهيداً للسيطرة عليها، نظراً لأهميتها كونها تطل على ممر باب المندب الحيوي.

وأكد المصدر تمكن اللواء 31 عمالقة، مسنوداً بمقاتلين قبليين، من صد هجوم الحوثيين بعد مواجهات استمرت نحو ساعتين، أسفرت عن مقتل جنديين على الأقل وإصابة 4 آخرين، فيما سقط 7 قتلى و11 جريحاً في صفوف الحوثيين.

وأشار إلى إحباط قوات الجيش محاولات تقدم للحوثيين صوب مناطق المجزاع وجبال الحفر وبرح الغلب، على أطراف مديرية المضاربة ورأس العارة غربي لحج.

ولفت إلى تنفيذ الحوثيين هجمات على الجيش في مديرية المقاطرة غربي محافظة لحج الساحلية، التي تبعد نحو 38 كيلومتراً عن العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وذكر المصدر أن الجيش اليمني تصدى لهجمات الحوثيين نحو نقيل الكربة الاستراتيجي وقلعة المقاطرة وسوق الربوع في مديرية المقاطرة غربي لحج، التي يسعى الحوثيون إلى السيطرة عليها لمنع وصول أي تعزيزات للجيش عبر محافظة لحج إلى محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) المجاورة لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني تنفيذ قواته 1087 عملية ضد الحوثيين في مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية، قال إنها أدت إلى مقتل وإصابة 336 من مسلحي الحوثي.