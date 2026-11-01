الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي 3 أشقاء على زوجة شقيقهم بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من أشقاء زوجها، لاتهامهم بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها وتهديدها وأنجالها باستخدام سلاح أبيض.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، تبلغ لمركز شرطة المنصورة من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من 3 من أشقاء زوجها، لقيامهم بالتعدي عليها ونجلها بالسب وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلهما، بسبب خلافات بينهم حول الإقامة بمسكن العائلة.

وأضافت الداخلية أنه أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ونفوا تهديد الشاكية باستخدام سلاح أبيض، كما أضافوا أنهم سبق وتقدموا ببلاغ ضد الشاكية، لقيامها بقطع التيار الكهربائي والمياه عن شقة أحدهم.

وبسؤال الشاكية، عللت ادعاءها الكاذب برغبتها في الاهتمام بشكواها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض الطرفين على النيابة العامة أبديا رغبتهما في التصالح.