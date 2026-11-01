كاتب إسرائيلي: نتنياهو أحقر رجل في التاريخ

شنّ الكاتب والمحلل الاقتصادي الإسرائيلي نحميا شترسلر هجومًا لاذعًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه «أحقر رجل في التاريخ»، وذلك في مقال رأي نشرته صحيفة «هآرتس»، يتضمن انتقادًا جديدًا لسياسات نتنياهو، وطريقة إدارته للأزمات السياسية والأمنية التي تواجه إسرائيل.

ويأتي المقال في سياق الانتقادات المتواصلة التي يوجهها شترسلر إلى نتنياهو، ولا سيما فيما يتعلق بإخفاقات السابع من أكتوبر 2023، والحرب التي أعقبت الهجوم، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية.

ويرى الكاتب أن نتنياهو يتحمل مسئولية سياسية عن الإخفاق الأمني الذي سبق هجوم السابع من أكتوبر، كما ينتقد طريقة تعامله مع الحرب وتداعياتها، في وقت تتواصل فيه الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن أداء الحكومة ومستقبل قيادتها.

وتعكس لهجة المقال حجم الغضب الذي عبّر عنه عدد من الأصوات الإعلامية والسياسية الإسرائيلية تجاه نتنياهو، وسط اتهامات له بتقديم اعتبارات بقائه السياسي على معالجة الأزمات التي تواجهها إسرائيل.

ويُعد شترسلر من أبرز الكتاب الاقتصاديين في صحيفة «هآرتس»، وارتبط اسمه على مدى سنوات بانتقاد السياسات الحكومية والاحتكار الاقتصادي، وأعلن مؤخرًا قراره إنهاء مسيرته في الصحيفة بعد نحو 44 عامًا من العمل في الكتابة والتحرير.