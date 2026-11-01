الجمعية العامة للبرلمان التركي تستعد للمصادقة على اتفاقية مكة

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تستعد الجمعية العامة للبرلمان التركي، لمناقشة المصادقة على اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك" الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، بأن مناقشة المصادقة النهائية على الاتفاقية ستبدأ في الجمعية العامة للبرلمان التركي، بعد غد الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد إقرار لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون للموافقة على التصديق على الاتفاقية المذكورة.

وفي 7 أغسطس الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الدول الثلاث من خلال الردع والدفاع المشترك.