رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يستقبل نقيب المهندسين لبحث تقديم الخدمات التأمينية من داخل النقابة ودراسة الربط الإلكتروني

استقبل اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة الأمين العام للنقابة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وكل أوجه التعاون بين الجانبين، والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأعضاء النقابة وأسرهم.

تناول اللقاء التنسيق بشأن إعداد بروتوكول تعاون مشترك يستهدف دراسة تحقيق الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجانبين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

ومن جهته، أعرب الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عن تقديره للتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام النقابة بتطوير منظومة الخدمات والرعاية الاجتماعية والتأمينية المقدمة لأعضائها وأسرهم. مشيرًا إلى تيسير تقديم خدمات الهيئة داخل مقر النقابة يمثل إضافة مهمة للخدمات المقدمة للمهندسين، حيث يتيح لهم إنجاز معاملاتهم التأمينية من داخل النقابة، بما يوفر الوقت والجهد وييسر حصولهم على الخدمات.

وأضاف أن دراسة الربط الإلكتروني بين الجانبين تمثل خطوة مهمة نحو سرعة تبادل البيانات وإنجاز الخدمات، مؤكدًا تطلع النقابة إلى استكمال التنسيق والتوصل إلى الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم جموع المهندسين وأسرهم.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع النقابات المهنية ومختلف مؤسسات الدولة، والعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات التأمينية والتوسع في إتاحتها من خلال قنوات متنوعة تضمن سهولة وصول المواطنين إليها.

وأضاف أن إتيسير حصول اعضاء النقابة علي كافة الخدمات التامينية التي تقدمها الهيئة يوفر الوقت و الجهد ، مشيرًا إلى أهمية دراسة آليات الربط الإلكتروني بين الجانبين، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لاستكمال الإجراءات اللازمة لإبرام بروتوكول التعاون ووضع آليات تنفيذه، بما يدعم تطوير الخدمات التأمينية ويعزز كفاءة تقديمها لأعضاء نقابة المهندسين وأسرهم.