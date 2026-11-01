تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ عملية نوعية ضد الحوثيين

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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» تنفيذ عملية عسكرية نوعية صباح اليوم، لتحييد المصادر الحيوية التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم مجهودها الحربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية تواصل اعتداءاتها «المتعمدة والممنهجة على المدنيين والأعيان المدنية باليمن والمملكة».

وأشار إلى «ثبوت استمرار تسخير المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي وتعزيز قدراتها العسكرية، وخاصة الباليستية والطائرات المسيّرة»، مؤكدًا أن ذلك يكشف منهجيتها الإرهابية والوحشية في توظيف المصادر الحيوية لخدمة أنشطتها العدائية.

وأوضح المالكي، أن العملية جاءت على إثر استمرار هذه الاعتداءات، وما تمثله من «تهديد مباشر على أرواح المدنيين وسلامة الأعيان المدنية».

وذكر أن المصادر المستهدفة تستخدمها الميليشيا في تنفيذ اعتداءاتها المتكررة والوحشية، وفي تهديد أمن المملكة واليمن وخطوط الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في «اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية ووقف استخدام المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي».

ودعا الميليشيا إلى وقف جميع العمليات العدائية والوحشية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مختتمًا: «مالم يكن فعلى الميليشيا الحوثية تحمُّل نتائج سلوكها العدائي».