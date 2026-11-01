ارتفع عدد محطات الكهرباء المستهدفة بهجمات طائرات مسيرة في السودان إلى 13 محطة خلال أسبوع، عقب استهداف محطتين شمالي البلاد، الأحد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنهما وتدمير إحداهما بالكامل.

وتأتي الهجمات وسط استمرار استهداف منشآت الطاقة في عدة ولايات سودانية، وتحذيرات حكومية من تداعياتها على الأمن والاستقرار.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن طائرات مسيرة استهدفت، صباح الأحد، مدينة الدبة ومحطة الكهرباء التحويلية فيها، بالولاية الشمالية شمالي البلاد.

وأوضح الشهود، أن الهجوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، مشيرين إلى استهداف محطتي وقود فيها أيضا.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في محطة كهرباء الدبة.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم حتى الساعة 12:00 ت.غ.

وفي ولاية نهر النيل (شمال)، تعرضت محطة الكهرباء التحويلية بمدينة أبو حمد لهجوم مماثل بطائرة مسيرة، فجر الأحد، أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن الهجوم ترافق مع دوي انفجارات قوية في محيط المحطة، بمدينة أبو حمد الواقعة على بعد نحو 538 كيلومترا من العاصمة الخرطوم.

من جانبها، أعلنت لجنة أمن محافظة أبو حمد استقرار الأوضاع الأمنية عقب الهجوم، مؤكدة عدم وقوع خسائر بشرية.

وقالت اللجنة، في بيان، إن الهجوم أدى إلى "تدمير محطة الكهرباء بالكامل وخروجها عن الخدمة".

وأضافت، أن الحياة تسير بصورة طبيعية في المدينة، فيما تتواصل الجهود لمعالجة آثار الاستهداف وإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت.

وبهجومي الأحد، ارتفع عدد محطات الكهرباء التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في السودان إلى 13 محطة منذ الاثنين الماضي، وفق إحصاء الأناضول.

وشملت الهجمات محطات في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والقضارف ونهر النيل والبحر الأحمر.

وكان آخر تلك الهجمات قبل الأحد استهداف محطة كهرباء هيا بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، السبت، وهي محطة لا تزال قيد الإنشاء.

وفي سياق متصل، اعتبر مستشار رئيس الوزراء السوداني مصلح نصار الرشيدي أن استمرار استهداف محطات الطاقة الكهربائية وسط صمت إقليمي ودولي يمثل مسألة خطيرة تجعل "الإرهاب سلوكا طبيعيا".

وقال الرشيدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، الأحد، إن استمرار هذه الهجمات يضر بالأمن والاستقرار في كثير من الدول.

واتهم قوات الدعم السريع وتيارات سياسية سودانية بالضلوع في مخطط أوسع يستهدف البلاد.

وأضاف، أن "ما يحدث من استهدافات أكبر من حجم مليشيا الدعم السريع"، معتبرا أنه مخطط تستخدم فيه أدوات محلية تشمل القوات وبعض التيارات السياسية التي وصفها بـ"المعزولة".

وشدد على أن السودان لن يخضع لهذه الهجمات، معتبرا أنها تزيد البلاد قوة وعزيمة على حسم المعركة.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات حقوقية "قوات الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية، فيما لا تعلّق الأخيرة عادة على هذه الاتهامات، وتقول إنها تعمل على "حماية المدنيين".

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا اندلعت إثر خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وسط تفاقم المجاعة والأزمة الإنسانية في البلاد.