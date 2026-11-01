إيران: نرفع قدراتنا للرد دون حدود جغرافية

قال وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي كتابجي إن بلاده تعمل على رفع القدرات القتالية لقواتها المسلحة بسرعة، بما يتيح لها الرد "دون حدود جغرافية".

وأضاف في تصريحات صحفية، الأحد، أن بلاده تمضي "بحزم" نحو تعزيز القدرات القتالية الذكية لقواتها المسلحة، تنفيذا لتوجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

ومضى قائلا: "نرفع بسرعة القدرات القتالية لقواتنا المسلحة للتمكن من الرد دون حدود جغرافية".

وأشار إلى أن إيران "لن تُؤخذ على حين غرة، ولن يتم إيقافنا، وسيُرد على أي نوع من الهجمات بشكل مناسب وحاسم وفعال".

وأكد أخلاقي أن إيران "لن تُفاجأ أمام التهديدات، ولن تتوقف أمام الضغوط، ولن تعتمد على إرادة الآخرين في مسيرة تقدمها في مجالي العلم والتكنولوجيا".

وتأتي تصريحات أخلاقي هذه، في وقت تتواصل فيه جهود وساطة تقودها قطر وباكستان لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط تقارير عن تقدم في مباحثات غير مباشرة بالدوحة، ومساع للتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.