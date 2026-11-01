إيووبي نجم نيجيريا يتخطى صلاح في سباق تاريخي بالدوري الإنجليزي

حقق النيجيري أليكس إيووبي، لاعب فولهام، إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تجاوز المصري محمد صلاح في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في تاريخ المسابقة، لينفرد بالمركز الثاني خلف الإيفواري كولو توريه.

ووصل إيووبي إلى 328 مباراة في الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع محمد صلاح، عقب مشاركته في فوز فولهام على كوفنتري سيتي بهدف دون رد يوم 24 أكتوبر الماضي، قبل أن يحصل على فرصة جديدة لزيادة رصيده خلال مواجهة فريقه أمام أستون فيلا اليوم السبت.

وشارك لاعب الوسط النيجيري أساسيًا في مواجهة فولهام وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى 329 مباراة في المسابقة، متجاوزًا رصيد محمد صلاح البالغ 328 مباراة.

وبحسب قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي، يتصدر الإيفواري كولو توريه الترتيب برصيد 353 مباراة، ويأتي أليكس إيووبي في المركز الثاني بـ329 مباراة، فيما تراجع محمد صلاح إلى المركز الثالث برصيد 328 مباراة.

ولعب إيووبي في الدوري الإنجليزي بقميص ثلاثة أندية، هي آرسنال وإيفرتون وفولهام، ليواصل تعزيز مكانته بين أبرز اللاعبين الأفارقة الذين تركوا بصمة في تاريخ المسابقة.