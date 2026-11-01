مصطفى كامل يطمئن جمهور محمد الحلو: غادر غرفة العمليات وربنا يتمم شفاؤه على خير

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على طمأنة جمهور ومحبي الفنان الكبير محمد الحلو، بعدما تعرض الأخير لوعكة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث خضع لعملية جراحية، وسط حالة من القلق والدعوات له بالشفاء العاجل من جانب زملائه ومحبيه.

وكشف مصطفى كامل عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، معلنًا مغادرته غرفة العمليات بعد إتمام الجراحة، معربًا عن سعادته وامتنانه، وموجهًا رسالة محبة ودعاء لصديقه عبر حسابه، حيث كتب: «اللهم لك الحمد والشكر، غادر الفنان الكبير والأخ الكبير والصديق العظيم محمد الحلو غرفة العمليات بعد إتمام العملية، وبإذن الله يتم شفاؤك على خير يا حبيب الدنيا كلها».

وأثارت رسالة نقيب الموسيقيين حالة من الارتياح بين جمهور الفنان الكبير، خاصة بعد انتشار أخبار تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، حيث حرص محبوه على متابعة تطورات حالته الصحية والاطمئنان عليه.

وشهدت الساعات الماضية تدفقًا كبيرًا من رسائل التضامن والدعوات بالشفاء للفنان محمد الحلو، سواء من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أو من زملائه بالوسط الفني ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن تمنياتهم له بتجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني.

ويحظى محمد الحلو بمكانة فنية وجماهيرية كبيرة، بعدما نجح على مدار مشواره في تقديم مجموعة من الأغاني المميزة التي ارتبطت بوجدان الجمهور، وأصبح صوته أحد أبرز الأصوات الغنائية التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الأغنية المصرية.

وتظل دعوات جمهوره ومحبيه بالشفاء العاجل هي العنوان الأبرز خلال هذه الساعات، أملًا في أن يتجاوز هذه الوعكة الصحية ويعود إلى أسرته وجمهوره ومحبيه بكامل صحته وعافيته.