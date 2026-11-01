أعمال شغب ونهب لمتاجر في فرانكفورت الألمانية عقب فض مظاهرة شبابية

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حطم مثيرو الشغب واجهات المحال التجارية ونهبوا متاجر في وسط مدينة فرانكفورت، اليوم السبت، مع استمرار أعمال العنف عقب فض الشرطة مظاهرة.

ورصد صحفيو وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اقتحام عدد من الأشخاص متاجر وسرقة أحذية رياضية وسلع أخرى، كما تعرض متجر متخصص في بيع الأسلحة النارية لهجوم.

وأكدت الشرطة في المركز المالي الألماني تحطيم واجهات زجاجية لعدد من المحال التجارية.

وقالت الشرطة: "يجري أيضا إلقاء زجاجات المولوتوف على أفراد فرق الطوارئ"، في إشارة إلى عبوات حارقة بدائية الصنع تتكون من زجاجات مملوءة بمواد سائلة قابلة للاشتعال.

وأوضحت الشرطة أن مجموعات متورطة في أعمال عنف ظلت نشطة في وسط المدينة، حتى بعد فض المظاهرة، إثر تعرض أفراد الشرطة لهجمات متكررة.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة، لا سيما في محيط شارع "تسايل" التجاري، الذي شهد مشاهد من الفوضى والاضطرابات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصيب عدد من أفراد الشرطة بعدما ألقى متظاهرون مفرقعات نارية باتجاههم، وفقا لما أعلنه وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ومدافع المياه لتفريق المظاهرة، عقب تعرض قواتها لهجمات متكررة بالحجارة والمفرقعات النارية.

واندلعت أعمال العنف على هامش احتجاج قاده شباب، للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، وتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

وشهدت أكثر من 30 مدينة ألمانية مظاهرات اتسمت في معظمها بالسلمية.