رد أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، على تساؤل بشأن حقيقية تغير طبائع وسلوكيات الشعب المصري بعد يناير 2011.

وقال خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر "صدى البلد": "بالتأكيد، الحياة قاسية جدًا، أنا أتابع ملف المدارس الخاصة وتكاليف التعليم، وأرى معاناة الطبقة المتوسطة، وحتى العليا، في هذه المدارس، وحاجة المجتمع للتكافل، والآباء والأهالي للتكافل مع أولادهم المتزوجين من العاملين في مناصب، وأرى الصحة والتكلفة".

وأشار كذلك إلى رصده الارتفاع الكبير في تكاليف الخدمات الطبية وأسعار العلاج، قائلا: "هناك غضب، ولكن في المقابل، أرى ما سيستفيد منه المجتمع المصري لمدة 50 و100 سنة قادمة من طرق عظيمة، وكباري، وبنية تحتية متطورة، ومونوريل، ومدن الجديدة".

وأبدى إعجابه بحجم هذا العمل، متسائلا: "ما هذا التوازن بين الاثنين؟ كيف أرضيه وأقول له: أنا بعمل لك حاجة حلوة لأحفادك".

وشدد على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن كوريا حققت ذلك بشكل ما من خلال "الارتماء في أحضان أمريكا واليابان فأخذت استثمارات هائلة".

وأضاف أن القوات المسلحة الكورية قامت بجهد هائل في إعداد البنية التحتية للمجتمع خلال فترتي الخمسينات والستينات، مضيفا: "الكوري كان يدخل المصنع ينام على الأرض لليوم التالي في العمل".

وأكد أن ركائز النهضة الكورية تحققت بالتوجه إلى الصادرات والابتكار والخيال والتطوير والتعليم والثقافة والمعرفة، قائلا: "كوريا معملتهاش من السوشيال ميديا وتضييع الوقت عليه".