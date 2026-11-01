قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إن "المجتمع المصري يتحول بثمن قاس جدًا في معاناة الناس"، مشيرا إلى أن "ألمانيا واليابان وكوريا وروسيا مرت بصعوباتها".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر "صدى البلد" أن هناك "حالة غضب بسبب المعاناة وأنا أفهمها جدًا، لكن نبقى في أواخر الشعوب والدول ولا نحب إن إحنا نستشعر الإحساس بالزهو المصري؟".

وعلق على اعتراض البعض بشأن اللجوء للاستدانة والاقتراض وتحمل الديون، قائلا إن موارد المجتمع المصري "محدودة" وفي نفس الوقت يقابلها زيادة سكانية بشكل "كبير للغاية".

وشدد أن المجتمع المصري كي يخرج من أوضاعه الاقتصادية الحالية يحتاج إلى تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 7% إلى 8% لمدة 10 سنوات متتالية، متسائلا: "هل قادرين نعملها؟".

وأوضح أن معدلات النمو كانت تدور في حدود 3% و4% و5% حتى بلغت 7% في 2010، مضيفا: "وصلنا في لحظة إلى 7% فقررنا نتمرد على بلدنا ووقعناها"، في إشارة منه إلى 2011.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مدركا لواقع التكدس السكاني وحصار المصريين داخل مساحة ضيقة من الرقعة المعمورة لا تتجاوز 7% من الأرض المصرية، قائلا: "الرئيس السيسي شاف إن المصريين مزنوقين في 4 و 7% على الأرض المصرية وهيختنقوا، ففتح شرايين المجتمع بالكثير من المخاطرة والعزم".