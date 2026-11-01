المصري يعلن عن عودة نبيل الكوكي لقيادة الفريق

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، تعيين المدرب التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لأحمد سامي.

ونشر النادي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة ترحيب بالمدرب التونسي، جاء فيها: «عاد من يعرف البيت ويعرف رجاله.. نرحب بالكابتن نبيل الكوكي في قيادة النسور الخُضر من جديد»، في إشارة إلى عودة المدير الفني لقيادة الفريق مجددًا.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أعلن، أمس الجمعة، إنهاء التعاقد مع أحمد سامي، المدير الفني السابق، وجهازه المعاون بالتراضي، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وجاء رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق البورسعيدي بسبب تراجع النتائج، بعدما قاد المصري في 5 مباريات ببطولة الدوري، لم يحقق خلالها أي فوز، حيث خسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات، كان آخرها أمام البنك الأهلي.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات، مقابل 3 هزائم.

يذكر أن نبيل الكوكي سبق أن عمل مديرا فنيا للفريق البورسعيدي لبضعة أشهر من الموسم الماضي.