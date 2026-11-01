برشلونة يستعيد توازنه بسداسية أمام ألافيس في الدوري الإسباني

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه ألافيس بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وشهدت المباراة غياب النجم المصري حمزة عبدالكريم، الذي ظل على مقاعد البدلاء، ولم يدفع به الألماني هانزي فليك رغم التقدم بنتيجة كبيرة منذ الشوط الأول.

وفرض الفريق الكتالوني سيطرته على مجريات اللقاء، وأنهى الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، حيث افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وعاد رافينيا ليعزز تقدم أصحاب الأرض بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقة 41، فيما اختتم لامين يامال رباعية الشوط الأول بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة تفوقه، وأضاف يامال الهدف الخامس في الدقيقة 64، محققًا الثنائية الشخصية، قبل أن يسجل البديل أنتوني جوردون الهدف السادس في الدقيقة 81.

وسجل ماريانو دياز هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 84، ليحفظ ماء وجه فريقه في مواجهة انتهت بتفوق كاسح لأصحاب الأرض.

وجاء الانتصار ليمنح برشلونة دفعة معنوية مهمة بعد خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة 1-2 في الجولة السابقة، كما رفع رصيده إلى 30 نقطة، ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه.