محامون عن ولاية ألاسكا: طلب ترامب «الذي لا أساس له» باستبعاد أصوات في انتخابات مجلس الشيوخ مستحيل تماما

دعت حكومة ولاية ألاسكا، التي يديرها الجمهوريون، يوم السبت، قاضية اتحادية إلى رفض دعوى قضائية تمت إقامتها بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف وقف التصديق على فوز محتمل لمرشح ديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي الحاسمة بالولاية. وجاء في مذكرة الولاية: "لا يوجد أي سبب يدعو هذه المحكمة إلى مواصلة النظر في هذه الدعوى القضائية التي تفتقر إلى الأساس القانوني".

وجاءت المذكرة شديدة اللهجة، المقدمة من مكتب المدعي العام للولاية، بالتزامن مع تحديد قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، شارون إل. جليسون، اليوم السبت موعدا نهائيا لتقديم المرافعات بشأن ما إذا كان ينبغي لها رفض الدعوى دون عقد جلسة استماع من الأساس.

وانتقد خبراء قانون الانتخابات الشكوى المقدمة من وزارة العدل، حيث تطالب الشكوى القاضية بوقف التصديق على فوز محتمل للمرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا، إلى حين التحقق مما إذا كان الناخبون قد ارتبكوا بسبب وجود مرشح ثان على بطاقة الاقتراع يحمل الاسم نفسه الذي يحمله منافسها الرئيسي، السيناتور الجمهوري دان سوليفان.

وأضافت وزارة العدل أمس الجمعة طلبا يقضي بفصل جميع بطاقات الاقتراع التي تتضمن أصواتا لصالح المرشح الثاني الذي يحمل اسم دان سوليفان، إلى حين التحقق مما إذا كان الناخبون قد تعرضوا للتضليل ودفعوا إلى إهدار أصواتهم لصالح مرشح منافس بهدف تشتيت الأصوات.

ووصفت ولاية ألاسكا في مذكرتها المقدمة اليوم هذا الطلب بأنه "مثير للقلق ومستحيل في الوقت نفسه"، مضيفة أنه لن تكون هناك أي وسيلة لتنفيذه دون انتهاك سرية الناخبين.