زيلينسكي يبحث استعارة صواريخ «باتريوت» من حلفاء أوكرانيا لحين وصول الشحنات الأمريكية

يدرس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سبل تسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت"، عقب موافقة الولايات المتحدة على بيع 500 صاروخ لأوكرانيا بقيمة 1ر2 مليار دولار.

وقال زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين الأوكرانيين على هامش زيارته إلى تركيا اليوم السبت، إنه يبحث إمكانية التوصل إلى ترتيب يسمح لأوكرانيا بالحصول على صواريخ من شركائها على سبيل الإعارة، على أن تعوضها بمجرد وصول الشحنات الأمريكية.

وأوضح أن أوكرانيا ستوقع، مقابل ذلك، اتفاقيات تضمن تعويض الصواريخ التي تحصل عليها من شركائها بصواريخ من الشحنة الأمريكية في وقت لاحق.

ومن شأن هذا الترتيب أن يسمح لأوكرانيا باستخدام بعض الصواريخ قبل وقت طويل من بدء وصول الشحنات الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت، يوم الجمعة، على بيع 500 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" لأوكرانيا، بقيمة تقارب 1ر2 مليار دولار.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، تعد ألمانيا وكندا والنرويج من بين الدول التي ستساهم في تحمل تكلفة الصفقة.

ولم يحدد الإعلان الأمريكي موعد تسليم الصواريخ، فيما قال زيلينسكي إنه من غير المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم قبل مرور عدة سنوات.

وتعد منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" فعالة بشكل خاص في التصدي للصواريخ الباليستية، التي استخدمتها روسيا مرارا خلال حربها ضد أوكرانيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، استغلت القوات الروسية نقص ذخائر الدفاع الجوي لدى أوكرانيا لشن هجمات واسعة النطاق على مناطق مكتظة بالسكان في أنحاء البلاد.