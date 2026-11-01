أحمد أبو الغيط: قابلت برلسكوني وساركوزي ولافروف قالوا لي «تعملوا كده في مبارك وتهينوه بدل ما تقدروه؟»

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، الشائعات والاتهامات والبلاغات التي وُجهت ضده عقب يناير 2011.

وقال خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر "صدى البلد": "أنت نسيت الشكوى للنائب العام بادعاء كاذب؟ هو أنا مش كنت فلول؟ هو أنا مش اتقال عليا الفاسد؟ مش كانوا بيقولوا على كل اللي خدموا البلد دي على مدى 40 و50 و60 سنة مجموعة من السارقين والحرامية؟ وهتطلع تعليقات على هذا الحديث بيني وبينك إنهم حرامية!".

وتحدث عن موقفه القانوني أمام تلك الادعاءات طوال السنوات الماضية، قائلا: "قدمت ضدي بلاغات ولكن لم يأتني استدعاء واحد من عام 2011 حتى هذه اللحظة".

وبشأن سبب عدم سؤاله أو استدعائه من جانب السلطات المعنية رغم التقدم ببلاغات، قال: "لم يقل لي تعال لنسألك؛ لأنني كنت أتعامل مع كل شيء من منطلق الواجب و الشرف والوطن".

وأشار إلى حضوره مؤتمرا بباريس أو برلين برفقة السفير حسام زكي منذ خمس سنوات، وفتح وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الموضوع قائلا له: "تعملوا كده في الرئيس مبارك!".

ولفت إلى مقابلته بعد ذلك عددا من القادة، من بينهم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ووجهوا له التساؤل ذاته: "تعملوا كده في الرئيس مبارك؟! تهينوه كده؟! بدل ما تقدروه؟ حماكم من 30 سنة، وما حاربش بيكم، واستعاد الأرض بالكامل، وكان تعدادكم سنة 1980 أو 1981 حوالي 45 مليون، ترككم وأنتم 90 مليونا، زدتم 45 مليونا، وأمّن لكم مجتمعكم تعملوا فيه كده؟!".