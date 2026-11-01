قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إن مصر زارها إبان 25 يناير 2011 ما يقارب 40 وزير خارجية، جميعهم كانوا "من الغربيين المؤيدين للإطاحة بكل ما هو موجود في العالم العربي".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر "صدى البلد" أن مصر كانت "أول المستهدفين"، مشيرا إلى أن من كانوا يرون في مصر قمة التعقل والحكمة أصبحوا مستعدين للنزول للميدان وتحية كل من يناصر الثورة.

ولفت إلى أن توقعه تدخل جماعة الإخوان الإرهابية كي "يحصدوا هذه الثورة لصالحهم"، مضيفا: "توقعت أيضا أن هذه القصة كلها بتتعمل لصالح إسرائيل، وبعد 15 سنة الأيام كشفت ذلك بالكامل".

وأشار إلى أن إضعاف سوريا ومصر والأردن وشمال إفريقيا والمشرق العربي - الذي بدأ بضرب العراق- أدى إلى غيابهم وإزاحة كل من كان يدعم المطلب الفلسطيني الحق؛ لتصبح إسرائيل "السيدة المتوجة في الإقليم تفعل ما تشاء".

وأضاف أن التقارير كانت تفيد بترتيب التغيير في مصر، مشيرا إلى أنها تحدثت عن إرسال بعض الشباب إلى البعثات الخارجية للتدريب على متابعة الانتخابات، ولكنها "في حقيقة الأمر لم تكن متابعة الانتخابات، بل تجهيزهم لكيفية إحداث قلاقل للمجتمع".

ولفت إلى أن "ما كان يدبّر انتهى إلى إنهاء تأثير المشرق في السياسات العربية، وإضعاف شمال إفريقيا إضعافا شديدًا، بينما أفلت الخليج، الحمد لله، ولحقوه الآن كي يكسروه أيضا، وكل القصة إسرائيل، حتى يتمكن رئيس وزرائها من القول إن إسرائيل ستؤثر في الإقليم لعقود قادمة، وتكون السيدة المتوجة، في حين أن العرب هم أصحاب الإقليم".