وزيرا الخارجية السعودي والياباني يؤكدان تضامنهما في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه، بوزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) المنعقد بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان.

كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم السبت، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، حيث أكد الجانبان إدانتهما لذلك وتضامنها في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما ناقش الجانبان التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، وانعكاساتها على أمن الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان حرية الملاحة واستقرار الممرات البحرية.