قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه جهّز طلب إحاطة بشأن حادث طريق الأوسطي بالجيزة والذي أسفر عن وفاة 10 معظمهم من الأطفال، وإصابة 24 آخرين، فور وقعه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أنه سيتقدم بهذا الطلب لوجود كثير من النقاط التي تحتاج تفسيرًا في هذه الواقعة، ومنها حجم احتياج الأسر الذي يدفع أطفالها للعمل.

ولفت إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة ومنها الوزارات المعنية مثل وزارة العمل، بالإضافة إلى وكالات التوظيف «وكالات التشغيل»، وهل هي مرخصة أم لا، ومدى الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع اشتراطات يجب أن تطبق للترخيص الذي يُسحب في حالة المخالفة.

ودعا وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي لتوجيه الإنفاق المخصص لتعويض ضحايا الحوادث وذويهم على الرقابة لمنع وقوعها، قائلًا:«أنا بسألهم كعمل وتضامن بتدفعوا قد إيه تعويضات بدل ما تدفعوها ندفعها في الرقابة التي تمنع الحوادث وتمنع إن أولادنا وبناتنا يروحوا»، متابعًا: «ادفع في الرقابة بدل ما تدفع في التعويضات».

ولفت إلى وجود 8 مواد بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حول «تشغيل الأطفال»، وحظر تشغيلهم قبل بلوغهم 15 عامًا، مع جواز تدريبهم من سن الـ14، معقبًا: «طيب الـ7 والـ8 والـ9 والـ10 اللي إحنا شايفينهم دول فين اللي بيراقب على الناس اللي بتشتغل دي».



ويذكر أن المادة 62 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نصت على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، مع جواز تدريبهم من سن 14 عامًا بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، وأن كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة ملزم بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل «تريلا»، عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة، بقسم ثانٍ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتواصل مدبولي مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع تسخير الإمكانات الطبية المتاحة ومتابعة تطورات حالتهم الصحية.

كما تابع رئيس الوزراء مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات والإغاثة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفيي أكتوبر المركزي وزايد التخصصي، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة، وتوفير الأدوية وفصائل الدم والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص عزائه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.