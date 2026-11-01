أحمد أبو الغيط: خاطبت دول العالم وبنوكها لتجميد أموال مبارك ولم يردوا لعدم وجود أرصدة له

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، عن حجم المبالغات التي انتشرت عام 2011، وفي مقدمتها الترويج لرواية حيازة الرئيس الراحل مبارك 70 مليار دولار.

وقال خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر "صدى البلد" : "قلنا 70 مليار دولار، معناه نهب لازم يستمر لمدة 100 سنة، وبعدها تتضح كل القصة إن مرتبه كان يدخل في البنك الأهلي".

ولفت إلى أن الدول الأوروبية التزمت الصمت قبل أن تعلن المحكمة الأوروبية عدم امتلاكه أية أموال في الخارج، وتلتها سويسرا بالاعتراف بعدم وجود أرصدة له في بنوكها، معقبا: "كان يجب أن تعلني في 2011 عن رأيك".

وتابع: "أنا شخصيا عندما كنت وزيرا للخارجية خاطبت كل الدول والبنوك العالمية لتجميد هذه الأموال ولم يردوا؛ لأن مفيش فلوس، معندوش"، متسائلا: "هو كان في حد بيوافق يوقع على ورقة وزير أو غفير، بعد اللي شافوه من بلاغات!".

وأضاف هذه الأخطاء "غير الإنسانية" جاءت من "جماعات غاضبة حاسدة كارهة وشريرة في نفسها، أو طموحة للغاية للحصول على وهج ما ومستعدة لتدمير أي شيء"، متابعا: "هذا ما شاهدته في 2011 و2012 و2013".