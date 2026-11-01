نشأت الديهي لمنتقديه بعد سؤاله لبوتين: الصحافة المصرية وقعت فريسة لعبودية السوشيال ميديا

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، عقب موجة الانتقادات التي تعرض لها من عدد من الإعلاميين والصحفيين وأعضاء نقابة الصحفيين، على خلفية سؤاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعض الملفات، وطلب الرئيس له بتعريف نفسه والجهة التي يعمل بها خلال المؤتمر الصحفي في موسكو.

وقال "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إنه طرح السؤال بمجهوده الفردي، دون مساعدة من أي مؤسسة أو جهة، مؤكدًا أنه أدى عمله بما يرضي الله، وأنه يعتز بما قدمه خلال المؤتمر، مضيفًا أنه كان يتمنى أن ينصب اهتمام وسائل الإعلام على مضمون السؤال وأهميته، وليس على الطريقة التي عرّف بها نفسه أمام الرئيس الروسي.

وأشار إلى أن الصحافة والإعلام المصري وقعا، بحسب وصفه، فريسة لعبودية مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تتحكم في تناول بعض القضايا.

وأضاف أن ما تعرض له يمثل "عملية اغتيال فاشلة" لن تؤثر على مسيرته المهنية، منتقدًا ما وصفه بتدخل صفحات ولجان إلكترونية في توجيه النقاش وتضخيم الواقعة، مؤكدًا تمسكه بوطنيته ومهنيته رغم الانتقادات والهجوم الذي تعرض له.

كما وجه الديهي انتقادات حادة إلى بعض الصحفيين ، معترضًا على ما طرحه من انتقادات، مؤكدًا حقه في اختيار الأسئلة التي يراها مناسبة خلال المؤتمرات الصحفية، وفقًا لرؤيته المهنية.

وأشار إلى أنه أرسل ما شاهده من تعليقات وانتقادات إلى نقيب الصحفيين، معربًا عن رفضه لما وصفه بالتجاوزات والإساءات التي طالته، موجهًا رسالة إلى منتقديه قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما حدث لم يكن خطأ أو جهلًا منه، وإنما جاء في إطار خطة لتغيير اسم القناة واستخدام اسم عربي، مشددًا على أن الهجوم الذي تعرض له لن يغير قناعاته أو يؤثر على موقفه المهني.