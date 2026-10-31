قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن عدد زوار المتحف تجاوز 5.3 مليون زائر، بعد مرور عام على افتتاحه الرسمي.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، أن الإحصاءات الرسمية ستُعلن غدًا الأحد، موضحًا أن المتحف استقبل نحو 60 زيارة رسمية لرؤساء دول وملوك ورؤساء وزراء.

وأوضح أن المتحف حظي بردود فعل واسعة على مستوى العالم، عكست تقديرًا لهذا الإنجاز المصري الكبير، الذي يأتي في إطار المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى إعداد إحصاءات بشأن دور المتحف في زيادة الإقبال السياحي على مصر، وارتفاع عدد الليالي السياحية، وكذلك زيادة حجم الإنفاق السياحي.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الزوار مثلت أحد التحديات التي واجهت المتحف، وهو ما استدعى العمل على تنظيم الزيارات بما يمنع التكدس قدر الإمكان، لافتًا إلى وجود تحدٍ آخر يتعلق بانتشار المواقع الوهمية والمزيفة التي تدعي تبعيتها للمتحف، وتتيح حجز تذاكر الزيارة.

ولفت غنيم إلى أن إنشاء المتحف جرى من خلال قرض حسن، وليس منحة يابانية، مؤكدًا أن سداد القرض يمتد إلى 20 عامًا بفائدة منخفضة، ومثمنًا التعاون الياباني مع مصر في هذا الإطار.

وبالتزامن مع مرور عام على افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر 2025، ينظم المتحف المصري الكبير برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الثقافية والفنية والأثرية والمجتمعية، تمتد أنشطته حتى نهاية العام الجاري.

ويستهدف البرنامج تقديم تجربة مختلفة لزوار المتحف، تجمع بين الحضارة المصرية القديمة والفنون المعاصرة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز مكانته على خريطة السياحة الثقافية العالمية، وجذب الزائرين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح المتحف يمثل مناسبة مهمة لإبراز مكانته باعتباره أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في العالم، موضحًا أن دوره لا يقتصر على عرض الآثار، وإنما يمتد ليشمل مجالات الإبداع والتعلم والتواصل الحضاري.