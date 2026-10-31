رضائي: لم يُتخذ أي قرار جديد بشأن تغيير العقيدة النووية الإيرانية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، السبت، إنه لم يُتخذ أي قرار جديد في بلاده بشأن تغيير العقيدة النووية.

جاء ذلك في تصريح له للتلفزيون الإيراني الرسمي تطرق فيه إلى العقيدة النووية لبلاده.

وأكد رضائي عدم اتخاذ أي قرار جديد بشأن تغيير العقيدة النووية تعليقا على مزاعم بشأن احتمال إلغاء المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي الفتوى التي أصدرها المرشد السابق علي خامنئي والتي تحظر تطوير الأسلحة النووية أو استخدامها.

وأضاف رضائي أنه اطّلع على الرسالة التي وجّهها إليه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لكنه لم يرد عليها بعد، وقال: "لقد تغير أسلوبهم، وهذا مؤشر جيد. لقد عزز ذلك انتصار الشعب الإيراني".

يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن فانس بعث، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، رسالة إلى رضائي بهدف "استئناف مفاوضات السلام".

من جانبه، نفى ترامب هذا الادعاء، قائلا إن دور فانس اقتصر على المساعدة في توفير الإمدادات الطبية التي تحتاج إليها إيران.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه جهود وساطة تقودها قطر وباكستان لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط تقارير عن تقدم في مباحثات غير مباشرة بالدوحة، ومساع للتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.