الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في وفاة موظف يمني محتجز لدى الحوثيين

توفي موظف تابع للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، كان محتجزا لدى الحوثيين في اليمن منذ يونيو 2024، أثناء احتجازه، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة اليوم السبت، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات وفاته.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وفاة محمد إبراهيم الشامي، وهو مواطن يمني كان يعمل لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأنها «مفجعة للغاية».

وقال مصدر من أسرة الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الحوثيين اعتقلوه في السادس من يونيو 2024، ومنذ ذلك الحين مُنعت عنه الزيارات وأي وسيلة للتواصل معه، مشيرا إلى أن أسرته أُبلغت اليوم بوفاته، وطُلب منها الحضور لاستلام جثمانه.

ولم تتضح حتى الآن أسباب الوفاة أو ملابساتها، فيما طالبت الأسرة بالكشف عن ظروف وفاته ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب تورك الحوثيين بالشفافية التامة وفتح تحقيق عاجل ومستقل، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى سجلات الاحتجاز والمعلومات الطبية.

وكان وزير في الحكومة اليمنية قد صرح في وقت سابق بأن الشامي توفي نتيجة تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون التابعة للحوثيين، وفقا لما نقلته قناة «العربية» السعودية.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء، كما لم يحدد بيان تورك سبب الوفاة.

وخلال السنوات الماضية، اعتقلت جماعة الحوثيين موظفين يمنيين يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية.

وتتهم الجماعة المعتقلين بالتجسس والتخابر لصالح ما تصفه بـ«العدو الخارجي»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة.