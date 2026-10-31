طائرة الزمالك تُسقط الطيران في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره الطيران بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، ونجح الفريق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحقق الفارس الأبيض أول انتصاراته في مشوار المنافسة على لقب البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: الزمالك 25-22 الطيران.

الشوط الثاني: الزمالك 25-18 الطيران.

الشوط الثالث: الزمالك 25-17 الطيران.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية، التي تضم فرق الطيران وطلائع الجيش والترسانة وإيسترن كومباني والصيد.