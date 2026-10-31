واشنطن: لن نتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد معرقلي مبادرات الحل بليبيا

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف التي تعرقل المبادرات الرامية إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان نشره بولس عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على اعتماد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، القرار رقم 2835، القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027، بتأييد 13 عضوا من أصل 15، وامتناع روسيا واليونان عن التصويت.

وأكد بولس أن عمل البعثة الأممية "يُكمّل مبادرة الولايات المتحدة وجهودها الرامية إلى تمكين ليبيا من تحقيق سلطة تنفيذية موحدة قادرة تمامًا على تأكيد سيادتها".

ولفت إلى أن ليبيا تقف أمام "فرصة تاريخية"، محذرا من أن بعض الأطراف قد ترى أن لها مصلحة في عرقلة الانتقال السياسي في البلاد.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية، إلى جانب المبادرة الأمريكية، يذكّر بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2174، الذي ينص على إمكانية إدراج كل من يعرقل أو يقوض الانتقال السياسي في ليبيا على قائمة العقوبات.

وتابع: "لن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يعرقلون هذه المبادرة عمدا".

وأوضح بولس أن بلاده ستواصل دعم الجهود الليبية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف إجراء انتخابات وطنية والوصول إلى ليبيا مستقرة وموحدة ومزدهرة.

وشدد على أن مبادرة واشنطن وجهودها، في ظل قيادة ترامب، تمثل مسارا نحو مستقبل "ليبيا موحدة، تنعم بالسلام، وتُحقق أخيرًا إمكاناتها الهائلة".

وفي يونيو الماضي، برزت إلى العلن مبادرة أمريكية يقودها بولس لحل الأزمة الليبية، غير أن المسؤول الأمريكي لم يعلن تفاصيلها رسميا.

وتداولت وسائل إعلام ليبية تفاصيل متداولة للمبادرة، تفيد بأنها تقوم على دمج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، في حكومة واحدة برئاسة الدبيبة، مقابل تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات الشرق.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومتين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، التي تدير غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب.

وتقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوارات وجهودا سياسية تهدف إلى التوصل لتوافق بين الأطراف الليبية يمهد لإجراء انتخابات عامة تنهي الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.