الشرطة الألمانية تستخدم مدافع المياه ضد مثيري شغب في هامبورج

استخدمت الشرطة في مدينة هامبورج الألمانية مدافع المياه ضد عدد من الشباب مثيري الشغب خلال المظاهرة الشبابية لمبادرة «جين زد ريجيلت» (جيل زد يتولى الأمر).

وكانت قوات الشرطة قد تعرضت قبل ذلك للرشق بألعاب نارية من جانب مجموعة من الأشخاص، وفقا لما نشرته الشرطة عبر قناتها على تطبيق واتساب.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن استخدام مدفع المياه كان يهدف على الأرجح، بالدرجة الأولى، إلى تفريق الحشد.

وكان الوضع قد خرج جزئيا عن السيطرة في وقت سابق بشارع شتايندام بالقرب من محطة القطارات الرئيسية.

فبعد الإعلان رسميا عن انتهاء المظاهرة التي نُظمت تحت شعار «ضد التجنيد الإجباري.. جيل زد يتولى الأمر»، أقدم أشخاص يرتدون ملابس سوداء، وكان بعضهم يخفي وجهه، على إطلاق ألعاب نارية عدة مرات، كما اقتلعوا حواجز بلاستيكية خاصة بمواقع البناء من مواضع تثبيتها وأضرموا فيها النيران.

وتعرضت قوات الشرطة في بعض الأحيان أيضا للرشق بألعاب نارية ومواد من مواقع البناء.

كما أُضرمت النيران مرارا في متاريس وحاويات قمامة، وتمكنت الشرطة من إخماد هذه الحرائق باستخدام مدفع مياه.

وبحسب الشرطة، شارك في المظاهرة التي انطلقت في هامبورج نحو الساعة 14:00 ما يصل إلى 6700 شخص.

وكانت مبادرة «جين زد ريجيلت» قد دعت إلى تنظيم فعاليات احتجاجية في جميع أنحاء ألمانيا، للمطالبة بزيادة التمويل المخصص لنظام التعليم المدرسي، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية المناخ، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفض تطبيق التجنيد الإجباري.