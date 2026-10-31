فيلم شكوى رقم 713317 ينافس في مهرجان أفريكالديا بإسبانيا نوفمبر المقبل

يشارك الفيلم المصري «شكوى رقم 713317»، بطولة محمود حميدة، في الدورة السادسة من مهرجان أفريكالديا بإسبانيا، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

وبحسب البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للمهرجان، يُعرض الفيلم يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، في مدينة فيتوريا-جاستيز بإقليم الباسك الإسباني. كما يسجل عرضه الأول في إسبانيا، بحضور المخرج ياسر شفيعي.

وتُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول مجدي وسما، وهما زوجان متقاعدان يعيشان في منطقة المعادي بالقاهرة، وتنقلب حياتهما الهادئة بعد تعطل الثلاجة في منزلهما.

وما يبدأ باعتباره محاولة بسيطة لإصلاح جهاز منزلي، يتحول إلى رحلة طويلة من الشكاوى والمشكلات مع شركة الصيانة، لتتكشف خلال الأحداث تعقيدات الحياة اليومية والبيروقراطية، إلى جانب التوترات الإنسانية داخل العلاقة الزوجية.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، وشيرين، وهنا شيحة، ومحمد رضوان، وعلي الطيب، وإنعام سالوسة، وحنان يوسف، وجهاد حسام الدين.

وتأتي مشاركة «شكوى رقم 713317» في مهرجان أفريكالديا ضمن رحلة دولية بدأت بعد عرضه العالمي الأول في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث شارك في مسابقة آفاق السينما العربية، وحصل مخرجه ياسر شفيعي على جائزة أفضل سيناريو، كما شارك في عدة مهرجانات دولية وحصل على جوائز عديدة.