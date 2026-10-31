وزير الخارجية الإيراني: اقتراح جديد قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اقتراحا جديدا تم التوصل إليه مع الوسطاء، من شأنه تقليص المدة اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل إلى يومين.

وفي الشهر الماضي، طرح عراقجي اقتراحا لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي خلال أسبوع، شريطة موافقة الولايات المتحدة على رفع حصارها عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإلغاء العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، إلى جانب شروط أخرى.

وقوبل هذا الاقترح بالرفض .

وفي مقابلة مع شبكة الجزيرة في قطر، قال عراقجي أيضا إن إيران لا تخطط لعقد اجتماع مع المسؤولين الأمريكيين، لكنه أشار إلى أن الجهود الأمريكية الأخيرة الرامية إلى إجراء "حوار أوسع" تعد خطوة إيجابية.

وأضاف أن إيران درست بعناية رسالة بعث بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قبل عدة أيام.

وقال إن القرار بشأن ما إذا كانت المفاوضات ستُجرى بشكل مباشر أو غير مباشر، سيتم اتخاذه "بمجرد موافقة واشنطن على شروط إيران".