فاطمة سعيد بطلة فيلم جديد عن محمد عبد الوهاب في مهرجان القاهرة السينمائي

يضيف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، فيلمًا مصريًا جديدًا إلى برنامجه، بعنوان «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» (Fatma Said and the Abdelwahab Plan)، ضمن برنامج العروض الخاصة، والذي يحتفي بسيرة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وإرثه الموسيقي، من خلال تجربة سينمائية تتصدر بطولتها السوبرانو العالمية فاطمة سعيد.

ويحمل الفيلم طابعًا مصريًا ألمانيًا مشتركًا، بمشاركة المخرج الألماني رالف بليجر (Ralf Pleger)، ويقدم من خلال عنوانه ورحلته الفنية مساحة للاحتفاء بأحد أبرز رموز الموسيقى العربية، واستكشاف إرثه وتأثيره الموسيقي، بمشاركة فاطمة سعيد، التي تعد من أبرز الأصوات المصرية في عالم الأوبرا والغناء الكلاسيكي عالميًا.

ويأتي عرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وتواصل تقديم أعمال سينمائية من خلفيات وثقافات مختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب التي تتقاطع فيها السينما مع الموسيقى والفنون.