مقتل أكثر من 70 حوثيا في غارات بمحافظتي تعز ولحج

أفادت مصادر يمنية، السبت، بمقتل أكثر من 70 عنصرا من جماعة الحوثيين وإصابة العشرات، معظمهم جراء غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية في محافظتي تعز ولحج خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأكدت المصادر أن الغارات تركزت في منطقتي حيفان ووادي الضباب بمحافظة تعز، فيما استهدفت غارات مماثلة مواقع للحوثيين في مديريتي المقاطرة والمضاربة بمحافظة لحج.

وأشارت مصادر ميدانية إلى استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأوضحت المصادر أنه رغم الضربات الجوية، تواصل جماعة الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات القتال في المحافظتين.

وسبق أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1119 عملية استهداف خلال الساعات الماضية ضمن عملية «فجر اليمن»، قالت إنها طالت قيادات وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتحركاتها وتعزيزاتها ومواقعها ومصادر نيرانها ووسائل إمدادها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، مساء السبت، أن الاستهدافات، بالتزامن مع أعمال ميدانية، أسهمت في إلحاق خسائر بقوات المليشيا، وفي إسناد وحداتها لتحقيق تقدم والسيطرة على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة في جبهات الجوف، مشيرة إلى تواصل الأعمال القتالية والضغط العملياتي في بقية الجبهات.