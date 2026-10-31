مرموش يقود هجوم توتنهام أمام كريستال بالاس

أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.
ويدخل توتنهام اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، في حين يمتلك كريستال بالاس 7 نقاط فقط تجعله في المركز الثامن عشر.
تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
وجاءت تشكيلة الفريق اللندني للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: كينسكي.
خط الدفاع: جراي، فان هيكي، فان دي فين، آندي روبرتسون.
خط الوسط: تونالي، ماتيوس فيرنانديز.
خط الوسط الهجومي: محمد قدوس، عمر مرموش، سولانكي.
خط الهجوم: ماتياس تيل.