مرموش يقود هجوم توتنهام أمام كريستال بالاس

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أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ويدخل توتنهام اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، في حين يمتلك كريستال بالاس 7 نقاط فقط تجعله في المركز الثامن عشر.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وجاءت تشكيلة الفريق اللندني للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: جراي، فان هيكي، فان دي فين، آندي روبرتسون.

خط الوسط: تونالي، ماتيوس فيرنانديز.

خط الوسط الهجومي: محمد قدوس، عمر مرموش، سولانكي.

خط الهجوم: ماتياس تيل.