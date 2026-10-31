أوبيلا والمؤسسة المصرية للصيدلة والتدريب تطلقان برنامجا للصيادلة للارتقاء بالرعاية الذاتية لمرضى الحساسية بمصر

وقعت شركة «أوبيلا» والمؤسسة المصرية للصيدلة والتنمية والتدريب (EOP) مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج جودة الهواء ورعاية مرضى الحساسية- اسأل الصيدلى، وهو برنامج تعليمى وتدريبى يهدف إلى تزويد الصيادلة بالمعلومات والمعرفة العلمية المتعلقة بجودة الهواء والأدوات العملية اللازمة لمساعدة المرضى على فهم وإدارة أعراض الحساسية التى قد تتفاقم بسبب تلوث الهواء.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المؤتمر الدولى التاسع للصيادلة المصريين والشرق الأوسط (EPC)، الذى عقد بالقاهرة يوم 24 أكتوبر 2026، وتنطلق المبادرة فى مصر لتحويل الأدلة العلمية لأمراض الحساسية إلى إرشادات عملية، بحيث يمكن للصيادلة استخدامه فى محادثاتهم اليومية مع المستفيدين والمرضى، ويتضمن البرنامج فى جوهره رسالة واضحة تتلخص فى تمكين الصيادلة من التعامل مع الآثار الصحية لتلوث الهواء، ومساعدة المواطنين على الاستمتاع بحياة صحية.

تسعى «أوبيلا» إلى تزويد العاملين فى قطاع الرعاية الصحية بالمعرفة المستندة إلى الأدلة العلمية والموارد العملية اللازمة لتحسين النتائج الصحية. أما فى مصر فتتعاون الشركة مع المؤسسة المصرية للصيدلة والتنمية والتدريب (EOP) لترجمة هذا الالتزام إلى خطوات عملية من خلال هذه المبادرة، لدعم الصيادلة فى نشر الوعى بالحساسية وتعزيز ممارسات الرعاية الذاتية القائمة على المعرفة داخل مجتمعاتهم.

يلعب الصيادلة فى مصر دورًا رئيسيًا فى القرارات الصحية اليومية. وقد كشفت دراسة أجريت عام 2024 وشملت 1,630 مواطنًا مصريًا بالغًا أن 62.8% منهم مارسوا التطبيب الذاتى خلال الأشهر الثلاثة السابقة للدراسة. ومن بين هؤلاء المشاركين، أشار 53.61% أن توصيات وارشادات الصيدلى كانت المصدر الأكثر شيوعًا للحصول على المشورة والتوجيه، وتؤكد هذه النتائج الدور المحورى الذى يمكن أن يلعبه الصيادلة فى دعم الرعاية الذاتية المسئولة والقائمة على المعرفة، وهو ما يبرز أهمية تزويد صيادلة مصر بالمعرفة والمعلومات الطبية القائمة على الأدلة العلمية والأدوات العملية.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قالت فيروز اللوز، المدير العام لشركة أوبيلا فى إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: «يعتبر الصيادلة من أكثر مقدمى الرعاية الصحية قربًا واتصالًا بالمواطنين فى مجتمعاتنا. ومن خلال التزامنا بتعليم الصيادلة وتطوير مهاراتهم المهنية، نضع بين أيديهم المعرفة العلمية والمعلومات البيئية والأدوات العملية التى تساعدهم على تحويل هذه المعرفة إلى حوارات هادفة ومثمرة مع المترددين على الصيدليات». ومن خلال تعزيز قدرة الصيادلة على دعم الرعاية الذاتية القائمة على المعرفة، نسهم فى جعل الرعاية الذاتية بالبساطة التى ينبغى أن تكون عليها.

من جانبها، أضافت د. مروة مازن، نائب رئيس المؤسسة المصرية للصيدلة والتنمية والتدريب (EOP): «يتمتع الصيادلة بمكانة فريدة فى المجتمع تتيح لهم ترجمة الأدلة العلمية لإرشادات عملية، وتمكين الأفراد من الاستفادة منها فى حياتهم اليومية. ومن هنا، فإن زيادة فهم الصيادلة للعلاقة بين تلوث الهواء والتهاب الأنف التحسسى، وتزويدهم بالموارد والأدوات التى يمكنهم استخدامها فى ممارساتهم العملية اليومية من شأنه أن يدعم دورهم ومساهمتهم بشكل أكبر فى صحة الجهاز التنفسى، ورفع الثقافة الصحية، والرعاية الذاتية المسئولة».

ومن المتوقع أيضًا أن توفر المبادرة شاشات عرض لمؤشر جودة الهواء (AQI) لمساعدة الصيادلة على مناقشة وتوضيح تأثير التغيرات فى جودة الهواء على أعراض الحساسية، والهدف من هذه الشاشات هو دعم التوعية والحوارات القائمة على المعرفة، وليس لأغراض التشخيص الطبى.

ينطلق البرنامج فى البداية بشكل تجريبى، حيث تتضمن تلك المرحلة تدريب ما يقرب من 400 صيدلى فى مصر، والوصول لحوالى 50 ألف شخص خلال الربع الأخير من العام.

المبادرة تتضمن فرصًا للتوسع المستقبلى مع تنفيذها تدريجيًا، حيث يتم تنفيذها بالشراكة بين أوبيلا والمؤسسة المصرية للصيدلة والتنمية والتدريب (EOP) عبر الجمع بين التثقيف المهنى، والأدلة العلمية، والوعى البيئى، تهدف أوبيلا والمؤسسة المصرية للصيدلة والتنمية والتدريب (EOP) لمساعدة الصيادلة على فتح حوارات واعية ومباشرة مع المرضى حول مسببات الحساسية التى يغفل عنها الكثيرون، وتوجيههم لكيفية العناية بأنفسهم بشكل أفضل.