الصين: خفر السواحل يجري دوريات شرقي تايوان

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أفاد تلفزيون الصين المركزي، بأن خفر السواحل نفذ اليوم السبت دوريات لإنفاذ القانون وصفها بالاعتيادية في المياه الواقعة شرقي جزيرة تايوان.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جيانغ ليويه إن القوات واصلت منذ بداية أكتوبر تعزيز سيطرتها على هذه المياه لحماية الحقوق المشروعة وسلامة المواطنين الصينيين، بمن فيهم أبناء تايوان، وفق وكالة رويترز.

وأضاف أن خفر السواحل سيواصل تكثيف دوريات إنفاذ القانون في المياه الواقعة ضمن نطاق اختصاصه

وتأتي هذه الدوريات ضمن تصاعد الأنشطة في المياه الواقعة شرقي تايوان منذ يونيو حزيران، وهي مياه تعتبرها الصين جزءا من أراضيها

ولا تعترف الصين بأي مطالبات بالسيادة تطرحها تايوان، بما في ذلك مطالباتها بالسيادة على البحار والمياه المحيطة بالجزيرة

ويقول مسئولون في تايوان، التي ترفض مطالب بكين بالسيادة عليها، إنهم يعتقدون أن الصين تتدرب على فرض حصار بحري محتمل باستخدام قدرات عسكرية وشبه عسكرية ومدنية.