شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على صُناع السينما في هوليوود ونجومها، موجها انتقادات ساخرة إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، ومتهما بعض الفنانين والمنتجين بالتملق والنفاق -على حد وصفه-، بعدما كانوا يوجهون إليه انتقادات علنية على مدار سنوات، قبل أن يسعوا حاليا إلى مقابلته في البيت الأبيض للحصول على تسهيلات ضريبية لدعم صناعة السينما الأمريكية.

وخلال تجمعه الانتخابي في مدينة دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، مساء أمس الجمعة، وجه ترامب هجوما ساخرا على صُناع السينما في هوليوود، واتهم بعض نجومها ومنتجيها بالنفاق والتقلب في مواقفهم السياسية؛ حيث قال ترامب أمام الحضور: "إنهم جميعا يتصلون بي الآن ويتملقونني، فهم يريدون الحصول على إعفاءات ضريبية لهوليوود التي تحتضر، ودول أخرى تستحوذ على وظائفها".

وأضاف ساخرا من الفنانين والمنتجين الذين قال إنهم كانوا يهاجمونه لسنوات: "أشخاص ظلوا يقولون عني أشياء سيئة لسنوات، يجلسون الآن في مكتبي ويقولون: سيدي، إنه لشرف عظيم أن نلتقي بك".

وتابع: "إن الشيء الرائع في الإنترنت هو أنك تضغط على زر واحد، فتظهر لك كل الأشياء التي قالوها عنك خلال العشرين عاما الماضية".

وسخر ترامب من محاولات بعض الفنانين التراجع عن تصريحاتهم السابقة، قائلا إنه "يستطيع مراجعة ما كتبوه عنه قبل استقبالهم"، ورغم ذلك عاد ليقول: "إنهم يريدون إعفاءات ضريبية الآن لأن صناعتهم تحتضر في هذا البلد، وربما أفعل ذلك".

روبرت دي نيرو في مرمى هجوم ترامب

وفي سياق هجومه على نجوم هوليوود، خص ترامب الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو بانتقادات شخصية حادة، متسائلا عن تقييمه، قبل أن يصفه بأنه "أحمق"، ويسخر من أدائه في الأفلام الكوميدية، معتبرا أنه أصبح "مقززا" ولا يستطيع مشاهدته.

وقال ترامب خلال التجمع الانتخابي: "هل روبرت دي نيرو أحمق؟.. إنه أحمق بالفعل"، ثم تابع هجومه قائلا: "هناك شيء خاطئ معه.. كنت أحبه نوعا ما، أو شيئا من هذا القبيل، لكنني الآن لم أعد أستطيع حتى مشاهدته.. إنه مقزز".

ولم تتوقف انتقاداته عند المواقف السياسية للممثل الأمريكي، بل امتدت إلى مسيرته الفنية؛ إذ قال إنه ليس جيدا في الأفلام الكوميدية، ووصف أداءه في هذا النوع من الأعمال بالسوء، مضيفا بسخرية: "ربما ينبغي لأحد أن يخبره بذلك".

ويأتي هجوم ترامب على دي نيرو في سياق خلاف سياسي وإعلامي ممتد بين الطرفين، إذ اعتاد الممثل الأمريكي توجيه انتقادات علنية للرئيس وسياساته، كما شارك مؤخرا في دعم وجمع تبرعات لمرشحين ديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وتصاعدت حدة الخلاف مع تداول دي نيرو رسالة بريد إلكتروني تربط ترامب بدائرة جيفري إبستين، وتتضمن انتقادات لما وصفته بطبقة "ترامب وإبستين"، وهو ما أضاف بُعدا جديدا إلى المواجهة الكلامية بين الطرفين.

ترامب ينتقد حفل الأوسكار

وامتد هجوم الرئيس الأمريكي إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انتقد ما وصفه بـ"تراجع مستواه مقارنة بما كان عليه في السابق"، معتبرا أن استخدام بعض الفنانين المسرح لتوجيه انتقادات سياسية إليه والإدلاء بألفاظ نابية أفقد الحفل جانبا من جاذبيته.

وقال ترامب إن الأوسكار كان عظيما في الماضي، لكنه أصبح سيئا حاليا بسبب صعود الفنانين إلى المسرح واستخدام ألفاظ بذيئة لمهاجمته، مضيفا: "لقد أصبح الأمر سيئا الآن، لأن الناس يصعدون إلى المسرح ويستخدمون ألفاظا بذيئة ضد رئيسكم المفضل".

كما عقد مقارنة بين حفل الأوسكار وبرنامجه التلفزيوني السابق "The Apprentice"، مستحضرا تجربته في تقديم البرنامج وما حققه من نجاح جماهيري، في سياق حديثه عن تراجع جاذبية الحفل السينمائي، الذي شهد على مدار سنوات مواقف سياسية وانتقادات من بعض المشاركين تجاهه.