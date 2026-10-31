 زيلينسكي يصل إسطنبول لإجراء مباحثات دبلوماسية ملموسة مع أردوغان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يصل إسطنبول لإجراء مباحثات دبلوماسية ملموسة مع أردوغان

الأناضول
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 3:51 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 3:51 م

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إلى إسطنبول، لإجراء "مباحثات مهمة" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في استقبال زيلينسكي لدى وصوله إلى إسطنبول.

وقال زيلينسكي، في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "وصلنا إلى إسطنبول مع فريقنا، وستكون لدينا مباحثات مهمة مع الرئيس أردوغان".

وأضاف أن كييف تعمل على تعزيز أمن أوكرانيا، وتوطيد الشراكة الثنائية مع تركيا، وبحث فرص دبلوماسية ملموسة، لافتا إلى وجود قضايا مهمة تتعلق بالنقل البحري في البحر الأسود.

وأشار زيلينسكي، إلى أن لقاءً مع بطريرك الروم الأرثوذكس في إسطنبول برثلماوس الأول مدرج أيضا على جدول أعماله، معربًا عن شكره لكل من يقف إلى جانب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن مباحثات أردوغان وزيلينسكي ستتناول الخطوات الممكن اتخاذها لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين تركيا وأوكرانيا، بجانب التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الأمني في البحر الأسود.

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