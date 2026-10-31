رئيس بولندا السابق يعلن دعمه لرئيس الوزراء في خلاف المحكمة الدستورية

أعلن الحائز على جائزة نوبل للسلام، الرئيس البولندي السابق، ليخ فاونسا، اليوم السبت، دعمه لرئيس الوزراء دونالد توسك، في ظل خلاف متصاعد حول المحكمة الدستورية في بولندا.

وكتب فاونسا في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الوطن في خطر"، مضيفًا: "أقف إلى جانبكم في الخط الأمامي، أياً كانت الظروف"، ودعا رفاقه "من نضالنا المشترك" إلى دعم القضية.

وقاد فاونسا في أغسطس 1980، إضرابا في حوض بناء السفن "لينين" بميناء جدانسك، أرغم الحكومة الشيوعية على تقديم تنازلات وأسفر عن تأسيس نقابة "التضامن" ، أول نقابة عمالية مستقلة في المعسكر الشيوعي.

وأصبح الكهربائي، المعروف بشواربه المميزة، رمزًا لنضال بولندا من أجل الحرية.

ويخوض المعسكران السياسيان الرئيسيان في بولندا حاليا خلافا مريرا حول التعيينات في المحكمة الدستورية، إذ كان حزب "القانون والعدالة" المحافظ القومي، الذي حكم البلاد من 2015 إلى 2023، قد ملأ المحكمة بقضاة متحالفين معه سياسيا.

ويسعى تحالف توسك الوسطي اليساري، الذي تولى الحكم في 2023، إلى إلغاء التغييرات المثيرة للجدل التي أُدخلت على النظام القضائي في عهد حكومة "القانون والعدالة".