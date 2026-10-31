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• جايد ساندبرج أحرقت نسخة من القرآن الكريم وركلتها في ساحة أودنبلان بالعاصمة السويدية يوم 24 أغسطس 2024

أصدرت محكمة سويدية حكماً بإدانة المتطرفة اليمينية المتشددة جايد ساندبرج، بتهمة ارتكاب جريمة كراهية، على خلفية اعتدائها على القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم عام 2024.

وقضت محكمة منطقة ستوكهولم، مساء الجمعة، بفرض عقوبة سجن مع وقف التنفيذ بحق ساندبرج "50 عاماً"، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف كرون سويدي "نحو 275 يورو".

كما ألزمت المحكمة المدانة بدفع ألف كرون لصندوق ضحايا الجرائم، و17 ألف كرون "نحو 1500 يورو" للدولة، لتغطية تكاليف الدفاع العام.

وفي المقابل، برّأت المحكمة ساندبرج من تهمة تتعلق بتصريحات أدلت بها خلال استفزاز نفذته أمام مسجد ستوكهولم عام 2025، قالت فيها: "لا نريد مسلمين في شوارعنا".

وكانت ساندبرج قد أحرقت نسخة من القرآن الكريم وركلتها في ساحة أودنبلان بالعاصمة السويدية يوم 24 أغسطس 2024.

كما قامت ببث الواقعة مباشرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تقديم بلاغات ضدها.