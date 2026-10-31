المرشد الإيراني: سنرد على أي هجمات عسكرية جديدة دون قيود جغرافية

- خامنئي يأمر بتحديث بنك الأهداف الأمريكية والإسرائيلية وتعزيز الاستخبارات وتطوير القدرات الدفاعية

أكد المرشد الإيراني، القائد الأعلى للقوات المسلحة مجتبى خامنئي، أن الجاهزية القتالية الواعية لمواجهة التهديدات بقوة واقتدار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الردع، مشددًا على ضرورة مواجهة أي تهديد، بصرف النظر عن طبيعته، برد فوري وفاعل دون قيود جغرافية.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، قال خامنئي، خلال لقائه كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية، إن استئناف الأعداء هجماتهم العسكرية أو الإرهابية سيضع القوات المسلحة والشعب الإيراني أمام مسئولية تحديد موعد انتهاء تلك الهجمات والظروف المرتبطة بها.

وشدد على أهمية تطوير الاستخبارات العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وترسيخ عقيدة دفاعية مستقلة تواكب المتغيرات، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة، ورفع مستوى الجاهزية المعنوية والقتالية، وتوفير الاحتياجات المعيشية والدعم اللازم لأفراد القوات المسلحة.

وفي السياق ذاته، وجّه بتحديث بنك الأهداف ليشمل مختلف الأصول المادية وغير المادية للولايات المتحدة وإسرائيل، بما يضعها ضمن نطاق استهداف القوات المسلحة الإيرانية.

وأشاد بصمود جبهة المقاومة وثباتها في مختلف البلدان، معتبرًا أن مفهوم «وحدة الساحات» يمثل عاملًا استراتيجيًا مؤثرًا في تشكيل النظام السياسي والأمني الجديد في غرب آسيا. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التحول في تعزيز وحدة شعوب الدول الإسلامية وحكوماتها، ويمهد لقيام «حضارة إسلامية جديد».

وخلال اللقاء، استعرض كبار القادة العسكريين، وفي مقدمتهم رئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للجيش وقائد حرس الثورة الإسلامية، تقارير بشأن مستوى الجاهزية القتالية للقوات المنتشرة على سواحل الخليج ومناطق العمليات في مضيق هرمز وبحر عُمان، فضلًا عن الحدود الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية للبلاد.

وتضمنت التقارير أيضًا زيادة إنتاج الذخائر والأسلحة المخصصة لمهام الاستطلاع والدعم والعمليات القتالية.