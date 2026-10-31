الجيش الإيراني يحذر من امتداد رقعة النيران بسبب أي مغامرة جديدة من جانب ترامب

حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، من امتداد رقعة النيران بسبب أي مغامرة جديدة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، إن «الجيش الإيراني، الذي لا يثق بأفعال العدو ولا يبالي بها، ويعمل بلا هوادة على تحسين جاهزيته القتالية».

ولفت إلى أن إيران تراقب عن كثب تحركات الأمريكيين في المنطقة، محذرًا من امتداد رقعة النيران جراء أي مغامرة جديدة من الرئيس الأمريكي.

وأضاف: «إذا بدأ الرئيس الأمريكي في مغامرة أخرى بالمنطقة، فإن نار الحرب ستطال بلا شك مناطق جغرافية أوسع، ولن يكون مصير الحرب بيده».

ويخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستئناف الضربات العسكرية على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي، في وقت يُتوقع أن تتراجع فيه قوته السياسية الداخلية خلال العامين الأخيرين من ولايته، وأن يتحول اهتمامه بشكل أكبر نحو السياسة الخارجية، بحسب قناة «إم إس إن بي سي» الأمريكية.

وأطلع مسئولون في إدارة ترامب حلفاءّ لواشنطن على استعدادات لشن جولة قصيرة ومكثفة من الضربات العسكرية، اعتبارًا من 4 نوفمبر، أي بعد يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لثلاثة مسئولين كبار، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية المناقشات.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد كشفت في وقت سابق عن إحاطات إدارة ترامب لبعض الحلفاء بشأن هذه الخطط.

وقال أحد المسئولين إنه «لن يستغرب» إذا أبدى بعض حلفاء واشنطن اعتراضًا على استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية داخل أراضيها لشن ضربات على إيران.

ولم تشن الولايات المتحدة أي هجمات على إيران منذ الأول من سبتمبر، بعد أكثر من ستة أشهر على الحرب التي أطلقتها واشنطن بالتعاون مع إسرائيل، وأسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان ترامب قد تعهد بعدم شن هجمات جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي، في حين واصلت إيران تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، بينما تفرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية للضغط على طهران.

وقال مسئول في البيت الأبيض، غير مخول بالتصريح علنًا: «لا نعلق على الخطط العسكرية الحساسة، سواء كانت موجودة أم لا. ويُبقي الرئيس ترامب جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا مطلقًا».

وقال ترامب، الجمعة، إن الحرب مع إيران «ستنتهي قريبًا جدًا».

وأضاف ترامب، في مقابلة مع إذاعة «KCMO» في مدينة كانساس سيتي: «نحن نسحقهم بشدة، وسنصل إلى إيران غير نووية. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، وهذا الأمر سينتهي قريبًا جدًا».